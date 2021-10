Calcio: Serie A. Gotti “Rigore? Non l’ho visto e non voglio guardarlo”

"Credo che la squadra abbia fatto un ottimo primo tempo e anche una parte della ripresa". UDINE (ITALPRESS) – "Credo che la squadra abbia fatto un ottimo primo tempo e anche una parte della ripresa, finché ci sono state energie, è stata gestita con oculatezza. Poi siamo arrivati all'episodio del rigore, non l'ho visto e non lo voglio neanche rivedere". Queste le parole di Luca Gotti dopo il pareggio dell'Udinese in casa contro il Verona. I friulani non concretizzano un'ottima prima ora di gioco con il vantaggio segnato da Success. "È un giocatore che conosciamo bene perché viene dal Watford, arriva da un percorso difficile dal punto di vista fisico, tanti infortuni che lo hanno limitato. Ha ricominciato ad allenarsi da poco, neanche lui pensava che mi sarei azzardato a schierarlo dall'inizio. Non gli ho detto nulla e si è ritrovato in formazione – ha proseguito l'allenatore bianconero a Dazn – Pussetto? Pensavamo che potesse esserci ma il ragazzo ha passato una brutta notte e stamattina aveva dolore, nei prossimi giorni vediamo come starà". (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Ott-21 20:54