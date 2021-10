Calcio: Serie A. Tudor “Punto meritato, turnover? Giusto farlo”

"In due giorni è sempre difficile preparare le partite". UDINE (ITALPRESS) – "Un brutto primo tempo e un buon secondo tempo, in due giorni è sempre difficile preparare le partite. Abbiamo speso tanto con la Lazio, ma nella ripresa abbiamo dominato e meritato un punto che ci teniamo stretto. Non è facile giocare contro una squadra che vince tanti duelli e mette pressione". Così Igor Tudor dopo il pareggio ottenuto dal suo Verona sul campo dell'Udinese. Diversi i cambi di formazione rispetto al netto successo dell'ultima giornata contro la Lazio. "Tre partite in sei giorni non può farle alcun giocatore, abbiamo comunque calciatori di qualità come Kalinic e Lasagna: è giusto fare così, nel secondo tempo siamo migliorati e l'Udinese è calata – prosegue il tecnico gialloblù a Dazn – La Juventus alla prossima? Il fatto che abbia perso contro il Sassuolo è una brutta notizia, è sempre una sfida affascinante e difficile: la prepareremo al meglio". (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Ott-21 21:01