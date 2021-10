Calcio: Vezzali “Deroga per 100% pubblico a Italia-Svizzera”

"Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello". ROMA (ITALPRESS) – Importante novità in vista di Italia-Svizzera del 12 novembre, gara decisiva per la qualificazione al Mondiale 2022 di calcio. A comunicarlo la sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, a margine dell'incontro odierno con il Coni e alcune federazioni a Palazzo Chigi. "Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all'aperto e al chiuso, chiedendo il 100%. Vista l'andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera". "Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello", ha aggiunto Vezzali. (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Ott-21 18:46