Tennis: Torneo Vienna. Sonego e Sinner al secondo turno

Eliminati all'esodio invece gli altri azzurri Fognini e Musetti VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego e Jannik Sinner superano il primo turno all'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Sonego, n.23 del ranking, finalista dodici mesi fa ha sconfitto per 6-4 6-3, in un'ora e 20 minuti, il tedesco Dominik Koepfer, n.62 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser. Il torinese sfiderà domani il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding. Sinner, n.11 Atp e testa di serie numero 7, reduce dal trionfo ad Anversa ed in piena corsa per le Nitto Atp Finals, ha invece letteralmente annichilito 64 62, in appena 68 minuti di partita, lo statunitense Reilly Opelka, n.27 Atp, in una sorta di "prove tecniche" di Davis Cup Finals. Assolutamente devastante in risposta l'azzurro, che ha anche servito benissimo concedendo al suo avversario soltanto sei punti. Negli ottavi, sempre domani, Sinner troverà dall'altra parte della rete l'austriaco Dennis Novak, n.116 del ranking, in gara grazie ad una wild card, che all'esordio ha stoppato l'altro azzurro Gianluca Mager. Fuori invece all'esordio Fabio Fognini, arresosi per 6-2 7-5 all'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 8, e la wild card Lorenzo Musetti, eliminato per 7-6(2) 6-4 dal francese Gael Monfils. (ITALPRESS). mc/red 27-Ott-21 17:43