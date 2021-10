Calcio. Atalanta. Demiral e Toloi da valutare, affaticamento Palomino

La squadra si è allenata in base ai carichi di lavoro e al minutaggio della sfida di Genova. BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta, dopo la vittoria in casa della Sampdoria, è tornata sui campi di Zingonia per preparare la sfida contro la Lazio in programma al Gewiss Stadium di Bergamo sabato alle ore 15, gara valida per l'undicesima giornata di campionato. La squadra si è allenata in base ai carichi di lavoro e al minutaggio della sfida di Genova. José Palomino ha avuto un affaticamento muscolare, ma gli esami hanno evidenziato l'assenza di lesioni: il giocatore non sarà comunque a disposizione per il prossimo impegno a causa della squalifica per somma di ammonizioni. Merih Demiral e Rafael Toloi, entrambi non convocati per l'ultima partita di campionato, verranno valutati domani prima del match contro i capitolini: entrambi si sono allenati a parte a causa dei rispettivi problemi muscolari. Viste le sicure assenze dei lungodegenti Hateboer, Gosens, Djimsiti e Pessina, sarà ancora emergenza difesa per la compagine di mister Gasperini: Lovato e De Roon verranno sicuramente riconfermati nel pacchetto arretrato, resta da capire se si passerà alla difesa a quattro o se il tecnico degli orobici riuscirà a recuperare un centrale nelle prossime 48 ore. Domani è in programma al pomeriggio la rifinitura. (ITALPRESS). pia/gm/red 28-Ott-21 19:43