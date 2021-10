Calcio: Barça. Laporta ha deciso, Xavi il sucessore di Koeman

Il club attende che l'ex centrocampista si liberi dall'Al Sadd, intanto squadra affidata a Sergi Barjuan BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Xavi Hernandez il prescelto. Esonerato Ronald Koeman poco dopo la mezzanotte in seguito alla sconfitta con il Rayo Vallecano, ore intense in casa Barcellona, ma anche per l'ex centrocampista, leggenda del club catalano e del calcio spagnolo, che adesso dovrà liberarsi dall'Al Sadd, la squadra che allena in Qatar. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'ufficialità dell'accordo arriverà nelle prossime ore anche se subito dopo l'esonero di Koeman, i dirigenti azulgrana avrebbero valutato anche l'opzione B rappresentata dal tecnico del River, Marcelo Gallardo, mentre Jordi Cruyff si sarebbe tirato fuori da ogni possibile trattativa. Alcuni media spagnoli parlano anche di una pista che porta all'ex Juve, Andrea Pirlo, ma la scelta di Laporta sarebbe un'altra e riguarda una delle leggende di un grande Barcellona. Intanto la squadra verrà affidata a Sergi Barjuan, allenatore del Barça B, in attesa che Xavi ne prenda la guida. L'ex centrocampista, secondo il sito del quotidiano catalano, avrebbe già ottenuto il sì della proprietà dell'Al Sadd per liberarsi del contratto in vigore. Il Barcellona lo aspetta. (ITALPRESS). ari/red 28-Ott-21 08:38