Calcio: Europei donne. Italia nel girone con Francia, Belgio e Irlanda

La ct azzurra Bertolini avverte: "Ci aspetta un cammino difficile" ROMA (ITALPRESS) – Il sogno è di trovarsi a Wembley il prossimo 31 luglio, nello stadio che ha visto trionfare l'Italia di Roberto Mancini e che tra nove mesi ospiterà anche la finale del Campionato Europeo femminile. Ma prima la Nazionale di Milena Bertolini avrà altri step da superare, a cominciare dalla fase a gironi che la vedrà opposta a Francia, Belgio e Islanda. E' stato questo l'esito del sorteggio andato in scena nel pomeriggio alla Victoria Warehouse di Manchester sotto lo sguardo attendo della Ct, che dopo la bella cavalcata terminata ai quarti di finale del Mondiale di Francia 2019 dal 6 luglio in Inghilterra cercherà di portare le Azzurre il più lontano possibile nella fase finale del torneo continentale. "Quando si arriva in una competizione del genere tutte le avversarie che si incontrano sono forti e preparate – ha dichiarato Milena Bertolini – ci aspetta un cammino difficile dove ci confronteremo con una squadra di qualità come la Francia e con altre due nazionali molto fisiche. Per noi sarà un test molto importante, ma vogliamo farci trovare pronte". L'Italia, che nell'ultima edizione del 2017 disputata nei Paesi Bassi fu eliminata nella fase a gironi, inizierà il suo cammino nell'Europeo affrontando il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham la Francia (ore 20), mentre il 14 luglio (ore 17) e il 18 luglio (ore 20) sfiderà Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Nelle 26 sfide giocate contro la Francia, la Nazionale italiana ha ottenuto 14 vittorie, perdendo sei gare e pareggiandone altrettante. Sono invece quattro i successi ottenuti nei sette precedenti con l'Islanda, contro cui le Azzurre non hanno mai perso. Positivo anche il bilancio dei match disputati con il Belgio (sei vittorie, un pareggio, due sconfitte), con le due squadre che si sono affrontate l'ultima volta nel girone di qualificazione al Mondiale del 2019. L'Europeo, che prenderà il via il 6 luglio all'Old Trafford di Manchester, si disputerà in otto città (Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton e Wigan & Leight). Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno per i Quarti di finale, in programma dal 20 al 23 luglio a Brighton & Hove, Brentford, Wigan & Leight e Rotherham, mentre le semifinali si giocheranno il 26 e 27 luglio a Sheffield e Milton Keynes. Per la finalissima l'appuntamento è il 31 luglio a Wembley. Questi i gironi dell'Euro2022 femminile. Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord. Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia. Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Russia, Svizzera. Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda. (ITALPRESS). mc/com 28-Ott-21 20:14