Calcio: Inter. Zhang “Risultati raggiunti confermano nostro impegno”

"Stabilità finanziaria e competitività ai massimi livelli punti focali nostra strategia", dice il presidente nerazzurro MILANO (ITALPRESS) – "La conquista del diciannovesimo Scudetto è un'impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del club e la passione del popolo nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo". Con queste parole, collegato in via digitale da Nanchino, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha aperto l'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio. "Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l'Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo. – ha dichiarato il presidente, Steven Zhang -. All'interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia. I risultati raggiunti testimoniano il nostro lavoro e il nostro impegno, il club è tornato a vincere con una visione chiara e definita". (ITALPRESS). ari/com 28-Ott-21 13:09