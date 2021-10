Il tecnico portoghese positivo dopo un viaggio in Inghilterra VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Paulo Sousa positivo al Covid-19. Lo ha comunicato ieri la Federcalcio polacca sul proprio sito internet. Il commissario tecnico della Polonia, in Inghilterra la scorsa settimana, al rientro in Portogallo ha avvertito alcuni sintomi e si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. L'ex centrocampista è in isolamento. (ITALPRESS). ari/red 28-Ott-21 15:24