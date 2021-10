Calcio: Serie B. Pari Brescia-Lecce e Alessandria-Frosinone, vince Spal

I ferraresi vincono in casa dell'Ascoli. PALERMO (ITALPRESS) – Pari Brescia-Lecce e Alessandria-Frosinone, vittoria per la Spal. Questo l'esito delle gare delle ore 18 valide per la 10a giornata di serie B. Rondinelle e salentini hanno chiuso sull'1-1 (Bisoli risponde a Dermaku nella ripresa), così come Alessandria e Frosinone (decisiva il pari di Charpentier al 51' della ripresa dopo la rete di Chiariello), mentre la Spal ha avuto la meglio di misura sul campo dell'Ascoli (gol di Colombo). (ITALPRESS). gm/red 28-Ott-21 20:05