Debutto con vittoria per Gallinari, Lakers ancora ko

Buona la 'prima' stagionale per il Gallo che mette a referto 9 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti di gioco NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Buona la "prima" per Danilo Gallinari. Il "Gallo", al debutto stagionale, dà il suo contributo nel successo degli Hawks che si impongono 102-99 sul parquet dei Pelicans. Per l'italiano 20 minuti di gara con 9 punti e 7 rimbalzi e un +8 che testimonia il suo buon inizio. Il trascinatore di Atlanta è Trae Young con i suoi 31 punti e 7 assist, ma arrivano importanti prestazioni anche da Collins (doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi) e Capela (5 punti e 12 rimbalzi), mentre Hunter e Bogdanovic vanno in doppia cifra rispettivamente con 13 e 12 punti. New Orleans lotta punto su punto, ma alla fine si arrende nonostante i 21 punti di Graham, i 20 di Ingram e la doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Jonas Valanciunas. In tutto 10 le gare disputate nella notte italiana. Spicca il terzo ko dei Lakers, sconfitti dai Thunder che si impongono 123-115 e che rimontano un -26, trascinati dai 27 punti di Shai Gilgeous-Alexander (per lui anche 9 rimbalzi) e dalla doppia doppia da 18 punti e 10 assist di Giddey. Ne fanno 20 Bazley, 17 Dort, 15 Favors e 13 Roby dalla panchina. Senza l'infortunato LeBron James, dunque, Lakers ancora ko nonostante la tripla doppia di Russell Westbrook che mette a referto 20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Il miglior realizzatore è Davis con 30 punti, dalla panchina ne fanno 13 a testa Anthony e Bradley, tornando al quintetto iniziale ne fa 11 Bazemore. Negli altri match vittorie per Hornets (120-111 sui Magic), Wizards (116-107 ai Celtics con 25 punti e 11 rimbalzi per Harrell), Heat (106-93 contro i Nets), Raptors (118-100 sui Pacers con 26 punti e 10 rimbalzi per VanVleet), Timberwolves (113-108 sui Bucks, ko nonostante i 40 punti di Giannis Antetokounmpo), Kings (110-107 ai Suns, per Phoenix in evidenza Ayton con 21 punti e altrettanti rimbalzi), Portland (116-96 sui Grizzlies) e Cavaliers (92-79 sui Clippers). (ITALPRESS). ari/red 28-Ott-21 09:14