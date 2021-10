Gravina “Italia-Svizzera al 100% è ripartenza, ora la A”

"Un messaggio di speranza per tutto il Paese", dice il presidente della Figc ROMA (ITALPRESS) – "È una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi, soprattutto rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese". Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commenta così il ritorno al 100% della capienza dello stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida tra Italia e Svizzera, gara valida per le qualificazioni Mondiali in programma il 12 novembre. "Il passo successivo è il 100% per il campionato – ha aggiunto il numero uno della Figc a margine della presentazione del libro 'Euro 2020 – Wembley si inchina all'Italia' al Salone d'Onore del Coni – E' il completamento di quel processo graduale che noi avevamo auspicato e sono contento che si stia centrando quell'obiettivo molto importante al quale tutte le società hanno puntato e ci tengono in modo particolare". (ITALPRESS). spf/ari/red 28-Ott-21 12:10