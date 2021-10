Paralimpiadi2022: Bertagnolli portabandiera azzurro “Super felice”

"Voglio rappresentare al meglio il nostro Paese e ovviamente tutto il mondo paralimpico italiano". ROMA (ITALPRESS) – "E' un onore, per me, avere la possibilità di portare la bandiera in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022. Voglio rappresentare al meglio il nostro Paese e ovviamente tutto il mondo paralimpico italiano a cui spero di regalare tante altre soddisfazioni". È questo il commento a caldo di Giacomo Bertagnolli alla decisione del Comitato Italiano Paralimpico di designarlo portabandiera olimpico a Pechino. "Sono super felice per questa decisione sono pronto per questa grande sfida. Mi sto preparando con determinazione e non vedo l'ora che arrivi marzo. Incrociamo le dita", ha aggiunto Bertagnolli. (ITALPRESS). gm/com 28-Ott-21 19:47