Ai Mondiali di ritmica Farfalle d’argento nell’All Around

Azzurre al secondo posto dietro la Russia, bronzo per la Bielorussia KITAKYUSHU (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Le Farfalle azzurre, nella terza giornata del Campionato del Mondo di ginnastica ritmica, in svolgimento a Kitakyushu, in Giappone, hanno conquistato la medaglia d'argento nell'All Around. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea (tutte dell'Aeronautica Militare) hanno collezionato 86,000 punti e si sono piazzate al secondo posto, alle spalle della Russia, giunta a quota 88,350. Al terzo posto la Bielorussia, con 85,400. E' la seconda medaglia per le azzurre in questa kermesse, dopo l'argento vinto da Sofia Raffaeli nel cerchio. (ITALPRESS). pdm/red 29-Ott-21 13:42