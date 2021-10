Calcio: Ceccaroni rinnova col Venezia fino al 2026

"Felice di legarmi a una società che mi ha dato tantissimo" VENEZIA (ITALPRESS) – Il Venezia blinda Pietro Ceccaroni: il difensore classe 1995 ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30/06/2026. "Sono molto contento per questo rinnovo e di legarmi ad una società che mi ha dato tantissimo – commenta il diretto interessato, 86 presenze e 5 gol con i lagunari – Devo ringraziare il presidente in primis, tutta la società, ed il mister che mi ha fatto crescere e mi dato la possibilità di mostrare le mie qualità in campo. Ringrazio poi tutti i miei compagni in quanto sono il giocatore che vedete oggi grazie a loro. Sono davvero felice di legarmi a questa città e a questi colori per molto tempo. Mi fa molto piacere essere un punto di riferimento per i ragazzi che sono appena arrivati, e sono orgoglioso di rappresentare insieme agli altri che sono in questa squadra da diverso tempo il nucleo storico di questa società". "Giocatori come Ceccaroni rappresentano perfettamente la nostra filosofia e la nostra idea di calcio – aggiunge il presidente del Venezia, Duncan Niederauer – Questo non solo perché abbraccia pienamente il nostro progetto, ma soprattutto perché è orgoglioso di essere un giocatore del Venezia. Stimo molto Pietro come calciatore e come uomo e sono davvero felice che abbia deciso di restare nella nostra famiglia. Sta crescendo non solo come giocatore, ma anche come leader". (ITALPRESS). glb/com 29-Ott-21 11:11