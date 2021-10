Calcio: Guardiola “Xavi pronto per allenare Barcellona”

"Ma senza giocatori di qualità non vinci" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non so cosa succederà ma non ho dubbi che Xavi sia pronto. Conosce il calcio, ha passione e ha più esperienza di quella che avevo io quando mi è stata affidata la squadra. Ma il successo dipende sempre dall'impegno e dalla qualità dei giocatori. La nostra influenza sul gioco è di gran lunga inferiore a quello che la gente pensa, quasi tutto dipende dalla qualità dei giocatori". Pep Guardiola 'benedice' Xavi, candidato numero uno a sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona, avvertendo però che dall'ex centrocampista non ci si può aspettare miracoli. E sul collega olandese, suo ex compagno di squadra in blaugrana, aggiunge: "Entrambi sappiamo che dipendiamo e viviamo di risultati, nessuno sopravvive senza risultati. Gli auguro il meglio, spero di vederlo presto e sono sicuro che abbia fatto grandi cose per i ragazzi del settore giovanile". Parlando invece del suo Manchester City e dell'eliminazione in Coppa di Lega, dove aveva vinto le ultime quattro edizioni, "non si può sempre vincere, fa parte del gioco. Vincere è un'eccezione, normalmente si perde più di quanto si vinca. Veniamo giudicati per i risultati, non perchè siamo belli". (ITALPRESS). glb/red 29-Ott-21 14:50