Calcio: Milan. Theo Hernandez e Brahim Diaz dal 1°, dubbio Ibra-Giroud

Ballottaggio Bennacer-Kessie, in attacco lo svedese favorito sul francese CARNAGO (ITALPRESS) – Stefano Pioli ha guidato l'allenamento a Milanello per provare la squadra che domenica sera affronterà la Roma. In difesa tornerà la coppia centrale formata da Tomori e Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez, di nuovo titolare dopo aver superato il Covid, sulla corsia di sinistra. A centrocampo sono in tre per una maglia: l'unico certo sembra essere Tonali, mentre Kessie e Bennacer si giocheranno l'altro posto ancora a disposizione. La vera novità riguarda il ritorno dal primo minuto di Brahim Diaz, anche lui da poco rientrato dal Covid: lo spagnolo ha ripreso gli allenamenti martedì, ma la condizione fisica mostrata è buona e Pioli sembra intenzionato a gettarlo subito nella mischia da titolare, con Saelemaekers a destra e Leao a sinistra. Niente da fare per Rebic, che anche oggi ha lavorato a parte e non sembra in grado di recuperare per tempo dalla distorsione alla caviglia rimediata contro il Verona. Davanti sono a disposizione entrambi gli attaccanti potenzialmente titolari, Giroud e Ibrahimovic, con lo svedese che sembra in vantaggio per giocare dal primo minuto all'Olimpico. Ibra potrà così andare a caccia di due ulteriori primati personali, ovvero il 150° gol in Serie A e il 400° nei campionati nazionali in cui ha militato. (ITALPRESS). bf/ari/red 29-Ott-21 19:52