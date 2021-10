Calcio: Roma. Squadra divisa in due gruppi, un dubbio per il Milan

Ballottaggio Mkhitaryan-El Shaarawy, favorito l'armeno ROMA (ITALPRESS) – Si torna a lavorare a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da Josè Mourinho, che ieri sera ha presenziato all'evento 'Stronger Together' dedicato ai lavoratori del Fulvio Bernardini e di Via Tolstoj. Dopo la vittoria di Cagliari, la squadra si è divisa in due gruppi secondo lo schema classico dei post partita: lavoro di scarico per i titolari dell'Unipol Domus, seduta sul campo per il resto della squadra. Domani è in programma la rifinitura e alle 15:00 Josè Mourinho terrà la conferenza stampa della vigilia. L'allenatore dovrebbe confermare in blocco l'11 titolare visto contro il Cagliari, con un solo dubbio: Mkhitaryan è in ballottaggio con El Shaarawy ma l'armeno è favorito. Sarà nuovamente convocato invece il 2003 Felix Afena-Gyan, reduce da un ottimo ingresso in campo a Cagliari nel secondo tempo. (ITALPRESS). spf/ari/red 29-Ott-21 18:48