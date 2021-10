Calcio: Serie A. Giudice, tre squalificati, un turno a mister Zanetti

Una giornata di stop per Palomino (Atalanta), Ricci (Empoli) e Ampadu (Venezia) MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare valide per la 10^ giornata di campionato, ha squalificato tre giocatori per un turno. Salteranno le gare del weekend Palomino (Atalanta), Ricci (Empoli) e Ampadu (Venezia). Per quanto riguarda le società, inflitte ammende a Sampdoria (15.000 euro) "per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria"; Inter (10.000 euro) "per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria"; Venezia (5.000 euro) "per non avere impedito, al termine della gara, l'ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore non inserito nella distinta di gara che faceva ingresso in campo con la finalità di contestare l'operato degli ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della procura federale". Tra gli allenatori un turno di squalifica e ammenda di 5.000 euro per il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato veementemente e reiteratamente l'operato arbitrale, con parole irriguardose". (ITALPRESS). ari/com 29-Ott-21 13:25