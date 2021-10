Confagricoltura e Fondazione Alberitalia per il patrimonio boschivo

ROMA (ITALPRESS) – Confagricoltura aderisce ad Alberitalia, la fondazione dedicata alla promozione delle attività di rimboschimento e manutenzione del patrimonio verde italiano. Il presidente della Federazione Nazionale di Prodotto (FNP) Risorse boschive e Coltivazione Legnosa dell'organizzazione degli imprenditori agricoli, Enrico Allasia, e Marco Marchetti, presidente della fondazione, si sono dati appuntamento a Rimini, alla fiera Ecomondo, per formalizzare l'accordo. A partire dalle città, proseguendo per le aree rurali, collinari e montane, Alberitalia immagina un Paese connesso attraverso reti ecologiche. Reti che andranno ad arricchire l'ecosistema nazionale delle infrastrutture verdi, un tema che sta particolarmente a cuore a Confagricoltura. "Il capitale boschivo italiano ha bisogno di essere valorizzato, fornendo agli operatori economici che lo gestiscono le necessarie infrastrutture che ne garantiscano l'accessibilità",ha affermato Allasia. "La nostra adesione ad Alberitalia va in questa direzione. Insieme potremo avanzare proposte per l'uso più giusto dei 330 milioni previsti dal Pnrr per il settore", ha aggiunto. L'obiettivo di Alberitalia è stato illustrato dal suo presidente, Marco Marchetti, al convegno di Confagricoltura dedicato al settore forestale. "La nostra fondazione non ha scopo di lucro, è un movimento culturale che vuole far riflettere, con proposte concrete, sulla necessità di progettare la messa a dimora di nuovi alberi secondo una strategia che punti a riconnettere i diversi paesaggi di cui è ricca l'Italia". (ITALPRESS). ads/com 29-Ott-21 13:16