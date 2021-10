L’arte senza barriere, focus a Digitale Italia

Pagano (Ales SpA): attraverso lal’arte diventa patrimonio universale

In che modo le tecnologie digitali possono contribuire a rendere l’arte patrimonio universale e fruibile da tutti, in qualsiasi parte del mondo? A Digitale Italia nuovo approfondimento legato ai temi della digitalizzazione con focus sull’accessibilità dei beni culturali. Ospiti del format web di Aidr, Francesco Pagano: Resp.le servizi informatici Ales spa – Consigliere Aidr e Matteo Brutti: Web project manager e Digital content specialist presso Città in Internet. “L’universalità è il valore che sottende l’arte, come le tecnologie digitali – ha sottolineato nel corso del suo intervento Francesco Pagano. L’accessibilità diventa dunque indispensabile per rendere pienamente fruibile il patrimonio culturale. Le linee del PNRR vanno in questa direzione, dobbiamo essere in grado di raccogliere questa grande opportunità. “Le tecnologie digitali – ha sottolineato Matteo Brutti- consentono di superare ogni tipo di barriera. Offrire contenuti che siano davvero fruibili da chiunque, non è soltanto un obbligo, ma è una opportunità straordinaria di condivisione del sapere.”

