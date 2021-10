Tennis: Torneo Courmayeur. Paolini si qualifica per le semifinali

La toscana batte in due set l'ucraina Yastremska e ora attende Vekic COURMAYEUR (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si qualifica per le semifinali del "Courmayeur Ladies Open-Cassina Trophy", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari in corso sul veloce indoor del Courmayeur Sport Center. La 25enne tennista toscana, n.56 WTA e settima testa di serie, ha superato nei quarti l'ucraina Dayana Yastremska, decima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 7-6(4), maturato in un'ora e 34 minuti di gioco. Per un posto in finale l'azzurra se la vedrà con la croata Donna Vekic, che ha liquidato con un doppio 6-4 la cinese Xinju Wang. Nella semifinale della parte bassa del tabellone si sfideranno la russa Liudmila Samsomova (3), che si è sbarazzata per 6-1 6-2 della connazionale Anna Kalinskaya, e la danese Clara Tauson (5), che ha piegato per 3-6 6-4 6-2 l'americana Ann Li (9). (ITALPRESS). mc/red 29-Ott-21 21:56