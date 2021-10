Tennis: Torneo Vienna. Berrettini stoppato nei quarti da Alcaraz

Il romano, già certo di partecipare alle Atp Finals di Torino, ko in tre set VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si ferma nei quarti di finale dell'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Il 25enne tennista romano, n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del tabellone, già certo di partecipare alle Atp Finals di Torino, si è arreso al Next Gen spagnolo Carlos Alcaraz, vincente in tre set con il punteggio di 6-1 6-7(2) 7-6(5), dopo due ore e 42 minuti di gioco. Più tardi, sempre nei quarti, l'altro azzurro Jannik Sinner, n.11 Atp e 7 del seeding, affrontera' il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del tabellone, reduce dal successo negli ottavi contro Lorenzo Sonego. (ITALPRESS). mc/red 29-Ott-21 16:54