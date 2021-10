Calcio: Dionisi “Con Empoli gara tosta, Djuricic out, Boga ok”

"E' la terza gara in una settimana e riserva sempre delle insidie". SASSUOLO (ITALPRESS) – "E' la terza gara in una settimana e riserva sempre delle insidie, ancor di più per l'avversario che affronteremo e per quello che abbiamo vissuto nelle due gare precedenti. Sta a noi dimostrare che non siamo assuefatti dei tanti complimenti ricevuti e dal risultato insperato ottenuto. Anche io avevo detto che era difficile ottenere un risultato positivo a Torino con la Juventus". Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, non vuole cali di concentrazione. La vittoria nell'infrasettimanale contro i bianconeri ha caricato il gruppo, che però adesso non dovrà sottovalutare la sfida contro l'Empoli che "è una squadra difficile da affrontare che ha fatto più punti fuori casa che in casa con tanti giocatori offensivi bravi, dobbiamo rispettarla e dare una risposta a noi stessi in un momento positivo che dobbiamo proseguire. Hanno valori importanti, sia tecnici che morali. Hanno un allenatore esperto e preparato che sa cosa vuole dalla squadra, vogliono salvarsi a tutti i costi". Per Dionisi e il Sassuolo diverse assenze, ma anche un importante rientro: "Qualche defezione forzata l'abbiamo. Djuricic e Ayhan non ci saranno. Recuperiamo Boga che è una cosa importante, abbiamo ancora oggi per allenarci e vedremo chi avrà recuperato meglio le energie. Dobbiamo essere bravi ad arrivare alla gara più lucidi possibile. La vittoria ci ha motivati tanto non pensavamo di ritrovarci in questa condizione di classifica e ci ricorderemo tutti del risultato positivo solo se daremo continuità. Dobbiamo continuare a crescere". Infine, su Frattesi, autore di due gol nelle ultime due gare, l'allenatore neroverde ha concluso: "Sta crescendo e sta a lui dimostrare che non è sazio dalla partita precedente. Non ho ancora deciso la formazione, per molti aspetti la partita di domani è più difficile rispetto a quella di Torino". (ITALPRESS). mra/gm/red 30-Ott-21 14:45