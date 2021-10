Calcio: Fiorentina. Italiano “Con Spezia gara non come le altre”

"Due anni sono due anni irripetibili, fantastici, e me li porto dentro". FIRENZE (ITALPRESS) – Quella contro lo Spezia "non è una partita come le altre per quei due anni straordinari, due anni dove ho conosciuto un ambiente fantastico, persone stupende, ed è normale che siano partite che, adesso mi rendo conto, non sono belle da affrontare a livello emotivo però si scende in campo per ottenere le vittorie". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di campionato fra Fiorentina e Spezia in programma domani a Firenze. "Per 95 minuti sarò avversario dello Spezia però personalmente di essere un nemico di quella gente non mi passa per l'anticamera del cervello -ha aggiunto Italiano-. Due anni sono due anni irripetibili, fantastici, e me li porto dentro". Sul momento della squadra, il tecnico viola ha aggiunto:"Ho il fuoco dentro, sto iniziando a non accettare queste sconfitte immeritate, a parer mio. Cinque sconfitte sono tante, perdere mi fa andare in bestia. Se non le puoi vincere, non le devi nemmeno perdere. Una prestazione così all'Olimpico non può andare incontro ad una sconfitta". (ITALPRESS). lc/gm/red 30-Ott-21 10:37