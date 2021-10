Calcio: Genoa. Ballardini “Umore buono, serve giocare da squadra”

"Abbiamo il dovere e l'obbligo di fare di tutto per rendere la nostra squadra migliore". GENOVA (ITALPRESS) – "L'umore è buono, con lo Spezia forse non meritavamo di pareggiare perchè gli avversari hanno avuto occasioni per vincere la gara, ma siamo consapevoli che abbiamo il dovere di fare di più come squadra, nel gioco, di essere più solidi". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa Davide Ballardini, alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il punto di forza dei lagunari, per il tecnico dei rossoblù, "è la squadra, compatta e solida e insieme riescono a mettere in difficoltà chiunque. Se riusciamo a essere altrettanto compatti, solidi e aggressivi possiamo mettere in difficoltà chiunque viene a incontrarci" l'analisi di Ballardini, alle prese con uno score in casa non proprio esaltante fatto di appena 2 punti conquistati. "La rotta si inverte da squadra. Se noi siamo squadra, facciamo delle belle gare. Se non abbiamo questa forza, abbiamo più difficoltà, ma in casa abbiamo i tifosi che ci spingono dall'inizio alla fine e questo deve essere da stimolo per tutti. Giocando da squadra abbiamo poi dei giocatori di valore, che possono dare quel qualcosa in più, abbiamo il dovere e l'obbligo di fare di tutto per rendere la nostra squadra migliore". (ITALPRESS). gm/red 30-Ott-21 14:07