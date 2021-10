Calcio: Serie A. Gasperini “Bravi a non mollare, grande spirito”

Il tecnico dell'Atalanta soddisfatto dei suoi: "Qualche errore, ma bravi a crederci fino alla fine" BERGAMO (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto, in questo momento possiamo fare questo e lo abbiamo fatto molto bene. Facciamo qualche errore, ma siamo stati bravi a giocare fino alla fine questa partita. Mi aspettavo di più nel secondo tempo, ma la Lazio ha giocato bene tatticamente e noi abbiamo sofferto. Ma abbiamo un grande spirito". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del match contro la Lazio: "Credo che saremo in grado di fare il nostro campionato anche quest'anno. Noi giochiamo sempre per trovare le soluzioni per vincere questo tipo di gare, poi se arriva il pareggio va bene. Abbiamo perso un po' la precisione e la capacità di recuperare palla, questo ci ha creato qualche difficoltà. Siamo riusciti a sopperire con grande forza. Zapata spostato a sinistra? Sono soluzioni che adottiamo spesso. Ilicic preferisce giocare più sul centro-destra, ma Duvan in altre occasioni è stato determinante da quella posizione. Ho cercato di variare il tema d'attacco, in quel momento non riuscivamo a concretizzare". "Anche quest'anno – ha proseguito Gasperini – abbiamo fatto due gol contro la Lazio, non sono pochi. Spesso però dobbiamo rincorrere, se andiamo in vantaggio gli spazi sono differenti. Ci vuole un po' troppo per trovare il gol, ci è mancato il passaggio preciso nell'ultima giocata, abbiamo i concetti giusti, ci manca la qualità e la precisione per tornare a realizzare con la qualità dello scorso anno. De Roon? È un giocatore duttile, quando uno conosce il calcio sa anche adattarsi quando deve fare altri ruoli". Adesso la sfida di Champions contro lo United. "Vincere vorrebbe dire mettere una grande ipoteca, ma è capitato già di fare fatica all'inizio in casa, l'importante è esprimerci con questo entusiasmo e con questo credo, così arriveremo ad avere soddisfazioni in casa". (ITALPRESS). pia/ari/red 30-Ott-21 17:27