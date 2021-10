Pattinaggio: Figura. Skate Canada, buona partenza per Guignard-Fabbri

Nella rhythm dance azzurri superati solo dalla coppia di casa formata da Piper Gilles-Paul Poirier. ROMA (ITALPRESS) – Buona partenza per l'Italia alla seconda tappa di ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio canadese del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, nella giornata inaugurale di Skate Canada, i campioni tricolori della danza Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) hanno dimostrato una volta di più il loro valore nella rhythm dance, dove sono stati superati, come secondo pronostico, soltanto dalla coppia di casa formata da Piper Gilles-Paul Poirier, addirittura capace di firmare il primato stagionale a quota 85.65 punti. "Siamo orgogliosi della nostra performance e abbiamo notato un miglioramento sensibilie dalla nostra prima competizione di qualche settimana fa. Il programma ha ancora bisogno di molto lavoro; non so esattamente perché abbiamo perso dei livelli durante il programma ma siamo felici della nostra gara che conta più del risultato", le parole a fine gara di Marco Fabbri. La coppia allenata da Barbara Fusar Poli ottiene invece 78.82 punti, appena meno brillante del solito dal punto di vista tecnico rispetto ai loro standard e comunque capace di chiudere sul podio virtuale a metà gara con quasi due punti di vantaggio sugli spagnoli Smart-Diaz. Nella notte italiana tra sabato e domenica Guignard-Fabbri andranno a caccia della quinta top 3 in carriera in una tappa di ISU Grand Prix. (ITALPRESS). gm/com 30-Ott-21 08:51