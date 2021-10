Studio2091: Venezia luogo dell’anima, spazio per la creatività

Esce il 1° novembre su CHILI Studio2091. A Venetian story, un documentario per la regia di Naù Germoglio, da un’idea di Silvia Zanardi, che racconta Venezia attraverso le storie di tre artisti e di un’artigiana che condividono lo stesso spazio di lavoro al civico 2091 del sestiere di Santa Croce. Due scultori, un’artigiana e un alchimista delle tecniche fotografiche antiche hanno scelto di condividere lo stesso spazio di lavoro, di pensiero e di creatività: 65 metri quadrati con le finestre affacciate su un piccolo canale. Un esempio di coworking creativo dove non c’è la rete wifi, il cellulare prende poco, non ci sono tavoli per riunioni né pc accesi.

I suoi “inquilini” svolgono esclusivamente attività manuali legate all’arte e all’artigianato. Ognuno di loro ha un motivo diverso per vivere a Venezia, città unica al mondo, ma costosa, problematica, invasa dall’acqua alta e dal turismo di massa.

Il fotografo-alchimista Andrea Buffolo, nato in Svizzera, è l’unico a essere cresciuto in centro storico. Lo scultore Masaru Kashiwagi, giapponese, ha scelto di vivere a Venezia 35 anni fa perché la considera l’unica città al mondo perfetta per un artista; l’artigiana Camilla Morelli è originaria della Valtellina e, pur essendo cresciuta in montagna, ha scelto di vivere qui per godere della vicinanza con il mare; l’artista olandese Alexandra Van der Leeuw si divide fra l’Aja e Venezia per portare avanti la sua attività, fra scultura e pittura a olio.

I quattro protagonisti hanno scelto di vivere a Venezia perché qui, e solo qui, riescono a essere se stessi, a realizzarsi e sentirsi liberi.

Da un’idea di Silvia Zanardi

Prodotto da Storiedichi Srl

Regia e riprese di Naù Germoglio

Scritto da Silvia Zanardi, Susanna Nasti e Naù Germoglio

Montaggio di Susanna Nasti (in collaborazione con Filippo Calvenzi)

Color grading di Bruno e Gaetano Lombardi (Olimpus Milano)

Musiche di Diego Ronzio

Illustrazioni di Maria Chiara Banchini

Sottotitoli di Francesca Malinverno, Chiara Malinverno, Emmecivideo

Service tecnico di Moovie Milano