Cade anche Utah, nuova sconfitta per gli Hawks di Gallinari

Primo ko per i Jazz, sorride Chicago. Atlanta travolta da Philadelphia ROMA (ITALPRESS) – Cade anche Utah e in Nba non ci sono più imbattuti. Dopo 5 successi di fila arriva la prima sconfitta per i Jazz, sconfitti per 107-99 sul campo dei Chicago Bulls che, dopo un primo tempo equilibrato, hanno messo a segno lo sprint decisivo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto quarto trascinati da DeMar DeRozan (32 punti) e Zach LaVine (26). Per Utah 30 punti per Donovan Mitchell. Nuovo ko per i Milwaukee Bucks: i campioni in carica sono stati sconfitti in casa da San Antonio per 102-93 tre giorni dopo lo stop con Minnesota nonostante il solito Giannis Antetokounmpo (28 punti e 13 rimbalzi). Altra serata con pochi sorrisi per Atlanta e Danilo Gallinari: gli Hawks vengono travolti in casa per 94-122 da Philadelphia, per l'azzurro 4 punti, 4 rimbalzi e un assist in poco piu' di 12 minuti in campo. Torna a vincere Golden State, i Warriors superano Oklahoma per 103-82 ed è come semrpe determinante il contributo di Stephen Curry, mattatore con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Successo esterno per i New York Knicks, 123-117 sul campo di New Orleans con RJ Barrett sugli scudi (35 punti). Grande battaglia a Washington, dove alla fine di due overtime la spuntano i Wizards: 115-112 contro i Boston Celtics. E' la quinta vittoria stagionale per Bradley Beal (36 punti) e compagni. Stesso score per Miami, 129-103 contro i Grizzlies. Nikola Jokic decisivo nel 93-91 dei Denver Nuggets a Minneapolis contro i Timberwolves. Sesto ko stagionale per i Pacers, battuti a domicilio per 97-94 dai Toronto Raptors, e per gli Orlando Magic, sconfitti per 110-103 dai Detroit Pistons. Devin Booker (27 punti) top scorer dei Phoenix Suns che superano 101-92 Cleveland. (ITALPRESS). fsc/red 31-Ott-21 11:12