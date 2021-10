Calcio: Barcellona. Aguero in ospedale per esami al cuore

L'attaccante argentino è uscito dal campo durante il match con l'Alaves BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Notte in ospedale per Sergio Aguero. Uscito al 41' del match che il Barcellona ha poi pareggiato con l'Alaves per un dolore toracico, il Kun è stato condotto in ospedale per sottoporsi a esami cardiaci. Secondo l'emittente "Cope" la madre, il fratello e la fidanzata hanno ricevuto rassicurazioni dallo stesso centravanti argentino, che ha avuto il malore dopo un duello aereo e si è poi steso a terra. "Sergio mi ha detto che non si sentiva bene. Lo hanno portato in ospedale per vedere cosa c'è. Non posso dire molto di più", ha commentato il nuovo tecnico blaugrana Sergi Barjuan. (ITALPRESS). fsc/red 31-Ott-21 11:17