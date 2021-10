Calcio: Champions. Vincic arbitra Atalanta-Manutd, Hernandez per la Juve

Ufficializzati dall'Uefa i fischietti della quarta giornata NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà Slavko Vincic ad arbitrare Atalanta-Manchester United, match valido per la quarta giornata del girone F di Champions League in programma martedì a Bergamo. La terna slovena sarà completata da Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo Matej Jug. Al Var i tedeschi Bastian Dankert e Christian Dingert. Allo Stadium, per Juventus-Zenit (gruppo H) fischierà lo spagnolo Alejandro Hernandez assistito dai connazionali José Naranjo e Teodoro Sobrino, quarto uomo Josè Luis Munuera. Al Var Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos. (ITALPRESS). fsc/red 31-Ott-21 12:04