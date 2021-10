L'attaccante sui social dopo la sconfitta contro il Verona VERONA (ITALPRESS) – "So bene che le parole non bastano, ma dobbiamo rialzarci e abbiamo bisogno di essere tutti uniti per ribaltare la situazione. Forza Juve". Lo scrive sui social Paulo Dybala in merito alla sconfitta di ieri contro il Verona, la seconda di fila per i bianconeri, fermi a soli 15 punti dopo 11 partite. (ITALPRESS). fsc/red 31-Ott-21 11:21