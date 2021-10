Calcio: Serie A. Andreazzoli “Orgoglioso dei ragazzi, squadra matura”

"15 punti come la Juventus? E' un paragone che lascerei perdere" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Sono orgoglioso di questa vittoria, sono ragazzi che meritano più di quello che ottengono. Non mollano mai e lavorano sodo, sono felice di passare le giornate con loro". Così Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. "Ho visto la gioia nei loro occhi, questo per me è il massimo dell'appagamento – ha detto il tecnico dei toscani -. 15 punti come la Juventus? E' un paragone che lascerei perdere. Stiamo lavorando, questi ragazzi hanno una capacità di assorbimento di quello che trasmetto che ha affrettato i tempi. Era impensabile a questo punto avere questa maturità di squadra". (ITALPRESS). mra/fsc/red 31-Ott-21 17:39