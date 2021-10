Calcio: Serie A. Ballardini “Dispiaciuto, manchiamo di personalità”

"La maglia del Genoa non è da tutti, alcuni dei miei ragazzi vanno aspettati", dice il tecnico rossoblù GENOVA (ITALPRESS) – "Sono dispiaciuto per il risultato di oggi. Il Genoa ha tenuto la partita per lunghi tratti creando diverse difficoltà al Venezia. Nel primo tempo siamo stati ordinati e aggressivi, mentre nella seconda frazione di gioco abbiamo fatto un po' di confusione e questo ha fatto la differenza". Così Davide Ballardini dopo lo 0-0 casalingo con il Venezia. "A noi manca un po' di personalità in alcuni ruoli e la maglia del Genoa bisogna saperla anche portare perché giocare in questa società non è per tutti – ha poi continuato -, forse alcuni dei miei ragazzi hanno bisogno di un po' di tempo e vanno aspettati". Prima di andare via, il tecnico spiega ciò che ha visto di buono durante il match con i lagunari. "Voglio sottolineare che la voglia di vincere non l'ho mai vista mancare e questo è l'aspetto positivo del match disputato oggi. La pressione in una piazza come quella del Genoa esiste ed esisterà sempre, ma noi sappiamo che alcuni dei miei calciatori hanno bisogno di essere aiutati e credo che presto potranno darci in pieno il loro contributo". (ITALPRESS). gbn/ari/red 31-Ott-21 17:48