Calcio: Serie A. Bertolini “Partita complicata, punto fondamentale”

Il vice di Zanetti soddisfatto per il pareggio del Venezia al Ferraris GENOA (ITALPRESS) – "Quella di oggi è stata una partita complicata. Avevamo bisogno di reagire dopo due sconfitte consecutive e ci siamo riusciti. Siamo molto contenti perché abbiamo portato a casa un punto fondamentale che serve anche per riprendere la nostra marcia in classifica". Questo il commento rilasciato dall'allenatore in seconda del Venezia, Alberto Bertolini, dopo lo 0-0 ottenuto al Ferraris con il Genoa. "Siamo stati molto bravi in fase difensiva – ha continuato -, mentre in fase d'attacco siamo un po' mancati. Forse siamo stati anche un po' sfortunati in zona gol perché abbiamo avuto un paio di buone occasioni per passare in vantaggio, ma non siamo comunque riusciti a concretizzare quanto creato". (ITALPRESS). gbn/ari/red 31-Ott-21 18:21