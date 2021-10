Calcio: Serie A. Dionisi “Peccato, dovevamo accettare l’1-1”

"Abbiamo preso il rigore e il gol a difesa schierata, non deve accadere" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Il rammarico è non aver raddoppiato. Abbiamo creato tante occasioni nel secondo tempo. E' un peccato". Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, al termine del match perso per 2-1 contro l'Empoli al Mapei Stadium. "Dopo il pareggio non dovevamo perderla – ha detto il tecnico neroverde ai microfoni di Dazn -. Si chiude una settimana non negativa ma non nel migliore dei modi e c'è del demerito nostro. Dovevamo accettare l'1-1 ma abbiamo forzato noi una giocata. Non meritavamo di chiudere così questa settimana, ma dobbiamo accettarlo". Dionisi ha concluso parlando di cosa serve al Sassuolo per fare un ulteriore passo in avanti: "Dobbiamo crescere in personalità e individualità. Abbiamo preso il rigore e il gol a difesa schierata e questo non deve accadere, dobbiamo crescere. Ho fiducia in questo gruppo". (ITALPRESS). mra/fsc/red 31-Ott-21 17:36