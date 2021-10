Calcio: Serie A. Gotti “Potevamo fare meglio, non siamo depressi”

Il tecnico dell'Udinese analizza il ko di San Siro con l'Inter MILANO (ITALPRESS) – "Nella prima ora di gioco, finché il risultato era sullo 0-0, avremmo potuto gestire meglio parecchi palloni e dare meno continuità all'Inter. Dal loro vantaggio è stata una partita diversa con più spazi". Questa l'analisi di Luca Gotti dopo la sconfitta dell'Udinese a Milano contro i campioni d'Italia in carica. "Non dovevamo forzare tanto la giocata sugli attaccanti, ti invogliano perché sono forti fisicamente ma quando si è troppo bassi non si riesce ad aiutarli e accorciare – prosegue l'allenatore bianconero, affrontando l'argomento di otto partite senza vittoria -. In questo momento non abbiamo una squadra depressa, ma consapevole del percorso che stiamo facendo. Teniamo conto che siamo all'undicesima giornata e abbiamo affrontato Juventus, Roma, Atalanta, Napoli, Inter. Oggi credevo che avremmo potuto fare di più e portare a casa dei punti". (ITALPRESS). spf/fsc/red 31-Ott-21 15:21