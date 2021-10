Calcio: Serie A. Inzaghi “Serviva pazienza, Correa ha grandi qualità”

"Preparato bene una gara non semplice", dice dopo il 2-0 all'Udinese MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo preparato bene una gara non semplice. L'Udinese è una squadra organizzata con lo stesso allenatore da diverso tempo. Sapevamo di dover avere pazienza e che una volta sbloccata sarebbe stato più semplice". Queste le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 dell'Inter a San Siro contro l'Udinese. Decide una doppietta di Correa: "Lo conosco, ha grandissima qualità. quando sta bene fisicamente può avere tantissime giornate come quelle di oggi. Barella? È un trascinatore, sente la maglia dell'Inter addosso ed è un valore aggiunto per noi – prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn -. Nel primo tempo avremmo potuto muovere più velocemente la palla, nonostante ciò abbiamo avuto occasioni importanti. Nella ripresa siamo stati bravi, sapevamo che col passare dei minuti avremmo avuto più spazi". Inzaghi si gode la profondità della sua rosa. "Con i cinque cambi, le sostituzioni diventano quasi più importanti di chi gioca dall'inizio. Ho la fortuna di avere tutti a disposizione, poter ruotare è una grandissima risorsa perché giocando così tanto è difficile ricaricare energie fisiche e mentali", conclude il tecnico dell'Inter. (ITALPRESS). spf/fsc/red 31-Ott-21 15:07