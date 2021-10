Calcio: Serie A. Mourinho “Se parlo… mi squalificano”

Il tecnico contrariato per alcune decisioni dell'arbitro Maresca ROMA (ITALPRESS) – "Faccio i complimenti al Milan e non voglio dire niente altro. Se parlo domenica prossima rischierei di non essere in panchina per squalifica. C'è una mancanza di rispetto per i nostri tifosi e questa cosa mi fa arrabbiare. Noi abbiamo rispetto, qualcuno non lo ha nei nostri confronti". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan per 2-1. Il tecnico giallorosso ha protestato spesso durante la partita per vie di alcune scelte dell'arbitro Maresca, come quella che ha portato al rigore del raddoppio dei rossoneri. (ITALPRESS). spf/pdm/red 31-Ott-21 23:03