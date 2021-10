Calcio: Serie A. Pioli “Vittoria che vale tanto, Inter favorita”

Il tecnico del Milan "Ibra? È sempre carico, tutti i giorni" ROMA (ITALPRESS) – "Le squadre che stiamo affrontando sono fortissime. L'Inter resta la favorita per la vittoria finale del campionato, il Napoli è forte e la Juventus non è ancora fuori dai giochi. L'anno scorso c'era la sensazione di dover fare qualcosa di straordinario negli scontri diretti mentre ora c'è più consapevolezza di poter giocare su ogni pallone". Lo ha detto Stefano Pioli dopo la vittoria esterna del suo Milan per 2-1 sulla Roma. La squadra rossonera domina per un'ora di gioco, poi perde Theo Hernandez, espulso e costretto a saltare il derby con l'Inter: "Giusto aver giocato con personalità e con le nostre idee. Stiamo vivendo un momento felice, è il momento di essere spavaldi e non timorosi. L'espulsione di Theo ha complicato le cose ma la vittoria così è ancora più importante. Dopo un momento di confusione, abbiamo ritrovato equilibrio in un campo difficile". Pioli non risponde a Mourinho sulla prestazione dell'arbitro Maresca ("Lascio i commenti agli altri. Penso solo alla prestazione della mia squadra") e fissa l'appuntamento per il Porto: "Vogliamo tornare ad essere propositivi con un risultato favorevole anche in Champions League. Ma sappiamo che il Porto è una grande squadra". Gol numero 400 nei campionati nazionali per Zlatan Ibrahimovic: "È sempre carico, tutti i giorni. Un campione si nutre di questi stimoli e motivazioni, e lui sa sempre trovarle al massimo. Sta aiutando la squadra a crescere", ha concluso Pioli. (ITALPRESS). spf/pdm/red 31-Ott-21 23:15