Calcio: Serie A. Thiago Motta “Sofferto dal 1′, Fiorentina superiore”

"Non avevamo mai subito così tanto", dice il tecnico dello Spezia FIRENZE (ITALPRESS) – "Abbiamo sofferto dal primo minuto, si è visto subito che sarebbe stata una partita difficile. La Fiorentina è stata superiore e noi dobbiamo cercare di migliorare già a partire dalla prossima gara. Abbiamo preso gol quando siamo andati a pressare alti gli avversari, dobbiamo gestire meglio il possesso del pallone. Devo rivedere le partite per capire cosa abbiamo fatto bene e cosa male. Non avevamo mai subito così tanto, neanche con le big". Lo ha detto il tecnico spezzino Thiago Motta commentando la netta sconfitta di Firenze. "Anche senza creare pericoli i viola ci hanno messo in difficolta' – ha aggiunto Thiago Motta -. I contropiede non sono stati finalizzati bene, e nel secondo tempo con i cambi ho visto un miglioramento ma non tanto per equilibrare la partita. Sicuramente potevamo fare meglio. In alcune gare abbiamo difeso maggiormente sfruttando gli spazi negli avversari incontrati, oggi invece in certi momenti della partita non abbiamo sfruttato tali spazi. Contro certe squadre non è sufficiente solo difendersi o non subire gol perche' le squadre che ti attaccano poi sono capaci di segnarti e cambiare la partita. Possiamo e dobbiamo migliorare soprattutto nel recupero palla". (ITALPRESS). lc/fsc/red 31-Ott-21 17:56