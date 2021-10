La decisione dopo il ko con il Verona TORINO (ITALPRESS) – Juventus in ritiro. La sconfitta contro il Verona e i soli 15 punti collezionati in 11 partite di campionato hanno portato alla decisione di andare in ritiro da domani e fino a sabato, quando la formazione di Massimiliano Allegri affronterà la Fiorentina allo Stadium. Martedì Chiellini e compagni affronteranno, sempre a Torino, lo Zenit in Champions League. (ITALPRESS). fsc/red 31-Ott-21 13:20