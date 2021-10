Mondiali ritmica, Farfalle d’oro con i cerchi e le clavette

Con 42.275 punti le azzurre precedono Russia e Giappone ROMA (ITALPRESS) – La Squadra nazionale di Ginnastica Ritmica vince la medaglia d'oro nella finale di specialità con i cerchi e le clavette. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – con la riserva Laura Paris – si laureano campionesse mondiali con i cerchi e le clavette con 42.275 punti. Gli avieri dell'Aeronautica Militare si posizionano davanti alla Russia, seconda con 40.950 punti, e al Giappone, bronzo con 40.900. Ai piedi del podio nipponico la Cina, a quota con 40.850. Le Farfalle azzurre non smettono di collezionare medaglie. Con la final eight alle 5 palle, infatti, arriva il terzo argento nella 38ª rassegna FIG dopo quello nell'All-Around a squadre e in quello di team, insieme alle individualiste azzurre. Maurelli e compagne, accompagnate dalla Direttrice Tecnica nazionale Emanuela Maccarani, da Olga Tishina e Federica Bagnera, in questo attrezzo finiscono dietro alla Russia, prima con 46 punti netti. Secondo bronzo di giornata per il Giappone, a quota 44.500. Quarto posto per la Bielorussia con 44.100. Termina così il Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica svoltosi a Kitakyushu, in Giappone. Appuntamento dunque all'anno prossimo a Sofia. L'Armeec Arena della capitale bulgara sarà il teatro del primo campionato iridato del nuovo quadriennio sulla strada per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. (ITALPRESS). fsc/com 31-Ott-21 12:27