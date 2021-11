Basket: Nba. Milwaukee ancora al tappeto, ok Dallas e Charlotte

Terza sconfitta casalinga di fila per i Bucks, battuti da Utah Jazz ROMA (ITALPRESS) – Terza sconfitta casalinga di fila per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Bucks, che si affidano ad una rotazione ridotta, si arrendono sul parquet del Fiserv Fourm, davanti a quasi 18mila spettatori, a Utah Jazz, vincente per 107-95 con 28 punti di Mitchell; tra i padroni di casa è sempre viva la luce del 'bomber' Antetokounmpo, a referto con un bottino personale di 25 punti. Successi interni per Dallas e Charlotte: i Mavericks piegano per 105-99 la resistenza dei Sacramento Kings con 23 punti di Doncic, gli Hornets mettono al tappeto i Portland Trail Blazers con 27 di Ball. Altri risultati: Brooklyn Nets-Detroit Pistons 117-91; Los Angeles Lakers-Houston Rockets 95-85. (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-21 08:51