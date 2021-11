Calcio: Champions. Barça riecco Dembelé, è nella lista dei convocati

L'esterno francese torna a disposizione per la sfida con la Dinamo Kiev BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembelé torna a disposizione. L'esterno d'attacco francese è nella lista dei convocati del Barcellona in vista della sfida di Champions League in programma domani alle 21 contro la Dinamo Kiev. Un match quasi da dentro o fuori per i catalani di Sergi Barjuan, che hanno la necessità di conquistare tre punti per provare a scavalcare il Benfica che sarà impegnato contro il Bayern Monaco. Per Dembelé si tratta della prima convocazione in questa stagione dopo l'infortunio al bicipite femorale della gamba destra e l'operazione dello scorso 28 giugno. Presenti in elenco anche Ansu Fati, Frenkie De Jong e Sergi Roberto, che ieri hanno ripreso gli allenamenti con la squadra, e il difensore Ronald Araujo, reduce dall'infortunio al tendine del ginocchio destro. Di seguito la lista completa dei convocati: Ter Stegen, Dest, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembele, Memphis, Ansu, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, Luuk de Jong, Jordi Alba, Mingueza, Umtiti, Eric, Inaki Pena, Nico, Gavi, Balde e Alvaro Sanz. (ITALPRESS). mra/mc/red 01-Nov-21 13:28