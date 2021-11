Calcio: Champions. Nagelsmann “Cogliere chance per passare turno”

"Sto bene e se il test di domani sarà negativo andrò in panchina" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Sento ancora che c'è qualcosa di strano, ma sto bene e se il test di domani sarà negativo andrò in panchina". Così l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, alla vigilia del gruppo E di Champions League contro il Benfica Lisbona. Il tecnico della compagine bavarese è stato assente per due settimane a causa della positività al Covid. "Ci sono destini molto peggiori nella vita che stare a casa per 14 giorni", ha aggiunto Nagelsmann. Il Bayern è in vetta al suo girone con nove punti in tre gare e ha realizzato ben 12 reti senza subirne: "Dobbiamo essere più attivi, per andare nell'uno contro uno. Contro il Moenchengladbach (ko dei bavaresi per 5-0 in Coppa di Germania) molte cose non hanno funzionato. Ma contro l'Union (vittoria per 5-2 in Bundesliga) siamo stati attivi per gran parte del primo tempo, per poi rallentare. Dobbiamo recuperare questa prontezza e continuare a mettere sotto pressione l'avversario". Infine, ancora sulla gara col Benfica: "Cercheremo di fare 12 punti e raggiungere la fase a eliminazione diretta domani", ha concluso Nagelsmann. (ITALPRESS). mra/glb/red 01-Nov-21 18:46