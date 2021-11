Calcio: Champions, Tuchel “Motivazioni e sacrificio per passare turno”

"Il Malmoe proverà a fare uns grande prestazione, dovremo farci trovare pronti" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo a buon punto per il passaggio del turno, sappiamo cosa serve per ottenere questo tipo di risultati: motivazioni e sacrificio". Così Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Champions League di domani sul campo del Malmoe. I Blues, che sono nello stesso girone della Juventus, hanno attualmente sei punti: "Ogni partita ha una storia diversa, domani si riparte da zero – ha sottolineato Tuchel -. E' la quinta o la sesta partita di fila in cui siamo considerati favoriti e mi piace come la mia squadra interpreta queste partite. Diamo più impegno e intensità". Poi sugli svedesi che non hanno ancora raccolto alcun punto, Tuchel ha spiegato: "Loro probabilmente avranno bisogno di una prestazione straordinaria e si prepareranno per farla, quindi dovremo essere preparati a questo ed essere umili e rispettosi perché tutto può succedere". (ITALPRESS). mra/glb/red 01-Nov-21 18:01