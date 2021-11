Calcio: Champions. Turpin arbitra Milan-Porto, Sheriff-Inter a Zwayer

L'Uefa ha designato i due direttori di gara per le italiane in campo mercoledì ROMA (ITALPRESS) – Sarà il francese Clement Turpin a dirigere mercoledì pomeriggio (ore 18.45) la sfida di San Siro tra Milan e Porto, valida per il Gruppo B di Champions League. Ad assisterlo, i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore; quarto uomo Jerome Brisard; Francois Letexier al Var, il tedesco Bastian Dankert all'Avar. Per il match del Gruppo D di Tiraspol tra i moldavi dello Sheriff e l'Inter, in programma sempre mercoledì, l'Uefa ha invece designato il tedesco Felix Zwayer, che sarà coadiuvato dai collaboratori Rafael Foltyn e Marco Achmuller; Sven Jablonski quarto ufficiale; Marco Fritz al Var, Harm Osmers all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-21 13:07