Calcio: Danilo “Champions è obiettivo, dobbiamo rialzarci subito”

Il difensore brasiliano: "Lo Zenit arriva nel momento giusto" TORINO (ITALPRESS) – "Questa partita arriva nel momento giusto, vogliamo fare sempre prestazioni con la stessa rabbia e concentrazione. Sarà una gara difficile da affrontare nella migliore maniera possibile". Così Danilo, difensore della Juventus, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro lo Zenit, gara in programma domani alle ore 21. "Siamo una squadra unita – ha sottolineato il brasiliano – siamo tutti concentrati per gli stessi obiettivi, cerchiamo di rialzarci subito già da domani". Sul ritiro: "Inutile fare casino su una notizia così, dobbiamo fare di più per la Juve a discapito di famiglia e figli, dobbiamo riprenderci subito. Abbiamo tutti in testa dei fare bene e dare qualcosa in più. Pensiamo sia necessario per riprenderci. Quando ce lo hanno comunicato nessuno ha detto nulla, siamo concentrati sulla gara di domani". Danilo si è poi soffermato sulla fase difensiva: "Subiamo troppi gol, anche se prima dell'Inter avevamo fatto bene. Dobbiamo solo riprenderci e pensare sempre a giocare a calcio, correre e difenderci bene". Per l'ex Real Madrid non ci sono scuse e il gruppo ha tutta l'intenzione di lavorare sodo per invertire immediatamente la rotta: "Sappiamo cosa vogliamo e pensiamo a vincere gara dopo gara. Dobbiamo fare una bella prestazione per noi e per i tifosi. La Champions deve essere un obiettivo per noi, abbiamo qualità ed esperienza giusta. Da adesso stiamo cercando di mantenere una linea di prestazione a prescindere dall'essere in campionato o coppa". (ITALPRESS). mra/mc/red 01-Nov-21 15:32